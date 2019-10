vivita® - Magazin für Lebensfreude

War in der Vergangenheit Wasser in unseren Breitengraden eher ein Phänomen des Überflusses, leiden heute viele Gebiete in Deutschland, leider auch die Region Franken, an Wassermangel. Sauberes und gesundes Trinkwasser ist in Deutschland keine Selbstverständlichkeit mehr - das sollte spätestens seit der von der EU angedrohten Strafe wegen zu hohen Nitratgehalts klar sein.